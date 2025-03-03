牧德營收／2月約2.71億元 年成長196%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
牧德董事長汪光夏(左)、總經理陳復生。記者尹慧中攝影
牧德董事長汪光夏(左)、總經理陳復生。記者尹慧中攝影

牧德（3563）3日公布 2 月營收約 2.71 億元，月成長26.2%、年成長196%，從今年起已連續兩個月創下同期新高。

牧德表示，過去牧德主要營收單靠 PCB AOI 系列產品，今年起將擴充成 4 個系列產品，另外三個分別為 PCB 電測系列、封裝六面體檢查(Packaged IC Inspection & Metrology)系列及 Wafer AOI 系列(包裝先進封裝的 FOWLP、FOPLP 及矽光子檢查設備)，每一系列的市場規模都如同 PCB AOI，尤其是 Wafer AOI 系列。

牧德指出，目前 PCB 電測機及封裝六面體檢查機都在 β site 認證中，其性價比有絕對的競爭力。Wafer AOI 系列裡，先前開發的對晶圓切割前後的外觀檢查機已產生貢獻，預計今年占營收 15~20%，至於先進封裝中 FOWLP 及 FOPLP 可望在今年開發完成進行認證，爾後也會陸續貢獻營收。三月六日牧德科技於晶華酒店貴賓廳下午 15:00 有實體法說會，董事長汪光夏將會親臨解說牧德的未來布局。

PCB 營收 牧德科技

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