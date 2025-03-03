資金撤出電子股、營建股抗跌 新建創27年新高

台股3日向下跳空重挫，大盤跌破半年線，科技股普遍下跌，電子成交比重也下滑至七成以下，傳產股相對抗跌，營建股中新建（2516）大漲逾7%，收24.65元，創下27年新高，冠德（2520）、根基（2546）、永固-KY（5546）漲幅逾2%，華友聯（1436）、遠雄（5522）、鼎固-KY（2923）等漲幅逾1%。

營建股2024年獲利大豐收，法人指出，受惠半導體投資及AI趨勢帶旺台灣景氣，房市的剛性需求仍然穩健，而營建股自去年第3季從高檔明顯回落，創造出低位階的機會，且股利政策在第1季可望陸續出爐，看好去年高獲利、高股利發放率，且今年可望衝高完工交屋量的三高個股，有機會獲得買盤青睞。

法人表示，許多優質營建股在每年6到8月的除息旺季前，有易漲難跌的特性，而第1季就會有投資人開始陸續布局，因此可觀察到近期有不少營建股的股價，已有底部越墊越高的現象。

新建近期股價表現亮眼，3日再度向上墊高，一度漲至24.9元，終場收在24.65元，漲幅逾7%，創下波段新高。

新建總經理賴調燦表示，目前在手工程案量逾700億元，執行中工程案逾500億元，其中約有十筆工程案會在今年完工，預計每季都會有工程案入帳，不過入帳多寡需視驗收狀況而定，惟在今年入帳案較多下，營運有機會優於今年表現。

新建指出，2025年新建接案仍會以利潤較好的工程案為優先，如公共工程、科技廠房工程為主。建築工程案因有來自限貸令干擾，新建目前不會急著拿民間的建築工程案。

新建去年前三季稅後純益達1.36億元、年減25.3%，每股純益達0.6元、低於去年同期0.81元；2024年全年營收達96.25億元，年增11.5%。