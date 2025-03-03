藥華藥2024轉虧為盈 法人估今年 EPS 成長至17.6元

藥華藥（6446）公告2024年本業獲利17.4億元，稅後淨利29.7億元，每股獲利（EPS）8.96元，轉虧為盈；市場法人預估，今年EPS將進一步成長至17.6元。

藥華藥2024年營收成長91%，主要來自美國、歐洲、亞洲及日本市場的強勁表現，平均季度成長率為20%，在費用控管得宜下，稅後淨利達到29.6億元，EPS8.96元，預計將發放現金股利1.1元與股票股利1.1元。

分析師指出，Pegasys全球缺貨為藥華藥帶來重大商機，缺藥影響英國（2,000名病人）、歐盟（持續至2025年下半年）、加拿大（至2025年底）、美國（至2026年5月底）及巴西（至2027年）。藥華藥Ropeg可替代Pegasys，並獲2025年NCCN指南認可為首選替代藥物。現有產線每年供應約1萬名病人，第二條產線預計2025年投產後，兩條產線合計可供應2萬多名病人。長期規劃中，竹北廠新產線每年可供應10萬名病人。

藥華藥2月接獲國際商會國際仲裁院的部分終局仲裁判斷。AOP對定價條件下列的請求，仲裁庭駁回藥華藥解除權及利息計算的主張，初步估算藥華藥需支付AOP約156萬歐元，約合新台幣5,690萬元。仲裁庭對藥華因歐洲藥證申請延遲（5個月）及供貨延遲（4.5個月）的責任仍予保留仲裁與權利金爭議方面藥華藥強調積極維護股東權益，已委託律師評估後續行動，未排除和解可能，但具體策略需待仲裁結果全面分析。

另外，藥華藥五次私募案合計認購42,960張，募資金額約66億元。每股認購金額分別為86元、93.8元、177元、235元和250元。私募閉鎖期陸續結束，公司向主管機關申請四件私募案上市，最快今年第2季掛牌交易。

分析師表示，BESREMiR已取得多國家藥證並上市銷售，美國、日本持續成長。ET適應症全球第三期臨床臨床試驗，今年第1季完成主要療效指標數據收集，預計2026年取得藥證下，預估今年EPS約17.6元。