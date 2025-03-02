橋椿 保守看上半年營運

橋椿（2062）表示，美國房貸利率仍高，而總統川普就任後動作頻頻，加上調高進口關稅與美中貿易戰的對峙，更加深市場的不確定性，預期今年上半年營運相較去年同期偏向保守，而下半年可望優於上半年。

橋椿為全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，目前，橋椿的生產據點涵蓋兩岸，但相對於同業近期在東南亞地區進行投資。

橋椿表示，近年來公司在台灣有執行中的擴張及自動化生產投資計畫，短期並沒有赴其他海外地區設廠的規劃。

橋椿今年1月合併營收4.66億元，月減33.5%、年減45.3%，為近24個月的新低，主要受農曆春節年假工作天數減少影響。

橋椿主力客戶包括北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，如科勒（Kohler）、東陶（ToTo）、摩恩（Moen）、美標（American Standard）等大廠，共計約20家，橋椿客戶在北美與歐洲市占率達60%以上。

橋椿去年全年稅後純益5.44億元、年增72.7%，每股純益2.72元；上周董事會通過每股擬配發1.8元現金股利，配發率66.17%，現金殖利率逾5%。