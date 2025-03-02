晶碩2月營收年減7% 大陸市場拖累
隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公布2月合併營收5.25億元，月增4.63％，年減7.23%，今年前二月合併營收10.27億元，年減9.38%。
晶碩日前已公布去年財報，全年稅後純益18.3億元，年增10.5%，每股稅後純益（EPS）23.47元，賺逾兩個股本，獲利續創歷史新高紀錄。晶碩董事會也通過去年每股將配息11元，也同步寫下新猷，配發率約47%，與過去水準相當。
晶碩今年元月營收表現也不如預期，公司曾經說明主要是受大陸經濟不好，客戶下單保守，使大陸市場營收較去年同期衰退影響，即便日本、歐洲皆有成長，但難以彌補大陸市場下滑幅度，預期今年首季營運持保守看法，但第2季起有機會改善。
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