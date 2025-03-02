豐達科營收／2月3億元 年增22%

豐達科（3004）2日公告2月自結營收3億元，年增22%，隨著全球航太產業蓬勃發展，今年展望看俏。

法人表示，豐達科主力產品航太扣件，近年在疫情結束後國際旅遊產業旺盛，空中運輸需求大幅提升，帶動豐達科航太扣件訂單穩定。另一方面，豐達科的機構零組件應用在航太發動機，躋身相關供應鏈，前景當看好。

豐達科昨天公告，2月自結合併營收為3.03億元，較2025年1的份2.88億元增加5%，相較次去年2月同期的2.47億元增加22%。累計其今年1月至自2月自結合併營收為5.9億元，較去年同期的5.3億元增加10%

法人指出，豐達科公司治理到位，產銷基本面穩健發展，其已經公布的2024年財報顯示，去年全年合併營收35億元、年增15％，稅後純益3.76億元，每股稅後純益EPS為6.88元，各創下歷史新高紀錄。

上市鋼廠主管說，國內螺絲產業正經歷30年來最大的景氣低迷，在岡山螺窟產業鏈協力廠商紛紛不支倒地，傳統螺絲業面臨大洗牌，許多上市櫃螺絲廠被迫外逃，到東南亞謀生計，主因都是產品加工縱深太淺，技術含量太低，鋼鐵直接成本的占比太高，導致缺欠差異化競爭優勢，不得不向景氣低頭。這股趨勢不會改變，未來只有坐擁高品質客製化能力的螺絲廠，才能順利生存下去，不但能度過景氣寒冬，還可以永續經營。