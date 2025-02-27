台塑化超額配息 將發0.8元 首度動用未分配盈餘

台塑化（6505）昨（27）日宣布配息，首度動用未分配盈餘。台塑化2024年每股純益（EPS）0.63元，董事會決議擬配發現金股利0.8元，配發率126%，依昨日收盤股價38.7元概算，現金殖利率約2%。

台塑化表示，主要是為回饋廣大股東的長期支持，公司配發給股東的現金股利總額76.2億元中，另外從歷年未分配盈餘中提撥約17億元分配給股東。

台塑化小檔案

台塑化董事會昨日通過去年財報，2024年營收6,638.23億元，年減6.8%，稅後純益59.7億元，年減72.7%，EPS 0.63元為近年來新低。

不過根據集保結算所最新統計，截至今年2月21日，台塑化股東總人數約10.37萬人，較去年3月1日的6.99萬人大增48.2%；其中持有台塑化十張以下股票的小股東，今年今年2月21日總人數9.31萬人，較去年3月1日的6.39萬人也大增45.5%。

台塑化表示，感謝許多股東對公司的長期支持，台塑化去年營運表現不如預期，公司已自去年起檢討配息的比例。

據了解，台塑化過去10年股利發放率維持在72%至90%之間，公司歷年來累積未分配盈餘逾800億元，為了照顧股東權益，此次特別從中提撥約17億元發放給股東。

展望今年景氣表現，台塑化表示， 全球石化產業前景仍然充滿不確定性，對煉油事業看法較樂觀。

台塑四寶昨日由台塑化打頭陣，率先通過股利政策，接下來預計台化3月7日，南亞3月11日，台塑3月13日也將接力召開董事會通過股利分派案。