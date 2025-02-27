快訊

再發聲！加墨關稅3月4日如期實施 川普：中國大陸將被徵收額外10%

台中銀財報／獲利創新高、股利也攀高 配發每股股利1.12元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台中銀（2812）27日晚間率先上市金融股公布2024年盈餘分派案，決定配發每股股利1.12元，再創歷來股利新高，比上一年度配發每股股利0.96元成長16%多，股利配發率更比上一年度再攀高，來到74%多，其中現金股息為每股0.39元，股票股利為每股0.73元。以27日台中銀收盤價19元估算，現金股息殖利率約2%。

台中銀27日董事會通過2024年財報，累計2024年全年稅後純益82.91億元，比2023年獲利大幅成長21.5%，首度站上80億元之上、再創歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）為1.50元。27日董事會通過盈餘分派每股配發1.12元股利，配發率拉高到74.6%，股利比去年成長16%多，續創新高水準。

台中銀 股利

延伸閱讀

矽統財報／去年EPS 0.81元 將配每股現金股利0.5元

麗豐財報／去年EPS 5.81元 董事會仍通過配現金10元股利

陸2024年手機出口增長1.5%至8.14億部 連降8年後首回正

美債這次能上車？大摩估殖利率返3字頭 28日一數據成關鍵

相關新聞

儒鴻財報／EPS 24.2元創歷史次高 每股股息17元、平最高紀錄

儒鴻（1476）27日董事會通過去年財報，全年營收368.28億元，年增19.61%，稅後純益66.4億元，年增28.3...

首度轉虧為盈 藥華藥去年每股賺8.96元

受惠於旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101...

中鋼財報／去年 EPS 0.13元 擬配息0.33元

鋼鐵龍頭股中鋼（2002）26日盤後重訊公告113年每股盈餘0.13元，優於112年的0.11元，董事會並決議普通股每股...

中鋼董事會通過 分配特別股股息1.4元、普通股現金0.33元

中鋼（2002）27日召開第18屆董事會第18次會議，通過盈餘分配案，建議113年度分配特別股股息每股現金1.4元，及普...

一零四財報／配息14.14元 配發率100%

旗下擁有104人力銀行的一零四資訊科技（3130）公布2024年合併財報，去年營收24.99億元，較前年同期成長7.28...

統一超 2024年EPS 11.1元

超商龍頭統一超商昨（26）日公告2024年財報，去年全年稅後純益為115.3億元，年增8.72%，每股純益（EPS）為1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。