台中銀財報／獲利創新高、股利也攀高 配發每股股利1.12元

台中銀（2812）27日晚間率先上市金融股公布2024年盈餘分派案，決定配發每股股利1.12元，再創歷來股利新高，比上一年度配發每股股利0.96元成長16%多，股利配發率更比上一年度再攀高，來到74%多，其中現金股息為每股0.39元，股票股利為每股0.73元。以27日台中銀收盤價19元估算，現金股息殖利率約2%。

台中銀27日董事會通過2024年財報，累計2024年全年稅後純益82.91億元，比2023年獲利大幅成長21.5%，首度站上80億元之上、再創歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）為1.50元。27日董事會通過盈餘分派每股配發1.12元股利，配發率拉高到74.6%，股利比去年成長16%多，續創新高水準。