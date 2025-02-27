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228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

中華電高軌衛星通訊 報捷

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（27）日宣布攜手工研院資通所，完成台灣中新二號（ST-2）高軌自主衛星與5G基地台的系統整合，實現全球首創基於3GPP 5G NR NTN標準通訊協定的高軌衛星端到端雙向視訊通話，雙方將在世界行動通訊大會（MWC）上展出。

工研院表示，研發的「5G開放式架構NTN基站系統」，攜手中華電信參加MWC，在台灣館展出高軌衛星通訊，也展示「5G／6G先期專網智慧解決方案」，讓基地台不僅能降低功耗、提升效能、人體姿態辨識，還有GAI虛擬助理功能。

全球電信業者積極與衛星業者合作，強打手機直連衛星傳簡訊或打電話。台灣大日前宣布與Lynk Global合作用現有手機，直接連接低軌衛星進行簡訊發送及語音通話測試。

中華電信與國際衛星公司OneWeb、SES合作，將在今年推出商業化服務。此次測試的衛星中新二號，是與新加坡電信合作的自家衛星。

中華電信與工研院合作在中華電信陽明山衛星通信中心建置5G NR NTN驗證場域，結合ST-2高軌自主衛星、工研院開發的NR NTN基地台、NR NTN手機與中華電信研究院的衛星轉頻器，團隊成功克服距地36,000公里高軌衛星Ku頻段的高延遲與訊號衰減挑戰，完成端到端雙向衛星視訊通話及數據傳輸測試。

5G 中華電信 工研院

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