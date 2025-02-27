遠傳揪伴打造5G 創新應用

遠傳電信（4904）前進2025世界通訊大會（MWC），除與愛立信攜手展出，更與華碩旗下亞旭電腦合作，推出最新5G FWA（固定無線接入）解決方案，打造創新應用，並在MWC大秀技術肌肉。

遠傳網路技術暨營運群執行副總經理郭峻杰將率隊參與MWC，遠傳表示，5G FWA被視為完成網路覆蓋的最後一哩路，兼具彈性化部署、客製化、布建成本較低等優勢，已成為僅次於增強型行動寬頻（eMBB）的第二大5G應用，更是5G網路變現的關鍵應用。

遠傳表示，運用28GHz頻段的高頻寬特性，搭配亞旭的5G mmWave ODU（室外單元），以無線傳輸取代傳統光纖，在大型活動等不同情境，提供用戶高速、低延遲的網路，已應用在101跨年晚會，以及平溪、桃園、屏東燈會等大型活動。

對於偏鄉、深山等光纖較難鋪設地區，遠傳表示，結合3.5GHz頻段覆蓋，提供高效能無線寬頻，降低建設成本並強化網路韌性，展現遠傳滿足多元場景網路需求的能力。

展望未來，遠傳表示，將從現行的ODU（室外單元）應用，發展IDU（室內單元），擴展FBB（固定寬頻）服務至家庭與企業的室內環境，與光纖服務互補，實現全場景連網。