遠傳揪伴打造5G 創新應用
遠傳電信（4904）前進2025世界通訊大會（MWC），除與愛立信攜手展出，更與華碩旗下亞旭電腦合作，推出最新5G FWA（固定無線接入）解決方案，打造創新應用，並在MWC大秀技術肌肉。
遠傳網路技術暨營運群執行副總經理郭峻杰將率隊參與MWC，遠傳表示，5G FWA被視為完成網路覆蓋的最後一哩路，兼具彈性化部署、客製化、布建成本較低等優勢，已成為僅次於增強型行動寬頻（eMBB）的第二大5G應用，更是5G網路變現的關鍵應用。
遠傳表示，運用28GHz頻段的高頻寬特性，搭配亞旭的5G mmWave ODU（室外單元），以無線傳輸取代傳統光纖，在大型活動等不同情境，提供用戶高速、低延遲的網路，已應用在101跨年晚會，以及平溪、桃園、屏東燈會等大型活動。
對於偏鄉、深山等光纖較難鋪設地區，遠傳表示，結合3.5GHz頻段覆蓋，提供高效能無線寬頻，降低建設成本並強化網路韌性，展現遠傳滿足多元場景網路需求的能力。
展望未來，遠傳表示，將從現行的ODU（室外單元）應用，發展IDU（室內單元），擴展FBB（固定寬頻）服務至家庭與企業的室內環境，與光纖服務互補，實現全場景連網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言