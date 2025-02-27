中鼎財報／去年獲利19.42億元、年增近3% EPS 2.43元、擬配2元現金

中鼎（9933）集團27日公布去年財報，去年營收達1,199.24億元、年增率15.8%，稅後純益達19.42億元，較2023年18.91億元增加約2.7%，每股稅後純益（EPS）達2.43元、優於2023年每股純益2.39元。公司董事會通過擬配發2元現金股利，以27日收盤價42.2元計算，現金殖利率約達4.7%。

中鼎工程2024年營收達1,199.24億元，較2023年1,035.27億元成長15.8%，毛利率達5.5%、優於去年同期的5.17%，營業利益約達43.31億元，較2023年32.79億元約成長32.1%，去年稅後純益達19.42億元，較2023年18.91億元增加約2.7%，每股稅後純益（EPS）達2.43元、優於2023年每股純益2.39元。

中鼎27日董事會通過每股擬配發2元現金股利，以27日收盤價42.2元計算，現金殖利率約達4.7%，初估擬配發現金股利總金額約16.25億元；中鼎董事會同步通過5月28日舉行股東會，公司並決議將發行不超過50億元的無擔保普通公司債，用於償還債務或充實營運資金。

截至2024年底，中鼎集團累計新簽約金額約1,256億元（含取得意向書），累計集團在建工程金額約3,334億元；中鼎期末總資產約1,247.75億元、期末總負債約1,001.07億元。