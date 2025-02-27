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228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

麗豐2024年 EPS 5.81元 將發10元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

麗豐-KY（4137）昨（27）日召開董事會，通過去年財報，全年稅後純益4.73億元，年減54.3%，每股純益5.81元，創近年新低。

不過，麗豐股利政策十分大方，為確保股利穩健，董事會通過每股擬配發10元現金股利，包含盈餘分配的現金股利7元，與資本公積發放的現金股利3元。以昨日收盤價124元計算，股息殖利率8.06%。

麗豐表示，儘管受到主營市場景氣低迷與消費緊縮的影響，導致營運略有下滑，但公司在財務上仍保持穩健的表現，擁有充足的資金支持其各項業務發展，因此能確保股利政策穩健。公司目前資金充裕，將積極推動旗下各品牌發展和通路優化，以保持穩定的盈利能力。

根據中國研究機構智研諮詢的最新報告顯示，隨著居民可支配收入提升與消費需求升級，美容護膚產業正進一步朝向高端化與個性化發展。消費者對專業護膚與個性化美容的需求日益增加，特別是在三線及以下城市，市場消費潛力正逐步提高，成為產業新的成長動能。

消費 股利

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