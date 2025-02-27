劍麟2024年 EPS 9.51元 配5元現金
劍麟（2228）董事會昨（27）日通過2024年財報，其中第4季稅後純益2.18億元，年增31.3%；全年稅後純益達7.31億元、年增42.2%，每股純益（EPS）9.51元。劍麟董事會決議擬每股配發5元現金股利，依昨日收盤價99.9元概算，現金殖利率約5%。
劍麟指出，旗下主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商客戶備貨力道穩定向上，帶動膝蓋式及側邊安全氣囊、預縮式安全帶精密導管等產品銷售表現良好，挹注2024年汽車事業銷售年增4%水準。
展望2025年第1季，劍麟表示，將積極深化汽車事業主要客戶業務合作，以及持續採取高值化車用安全件產品開發設計，皆有助於帶動集團整體訂單能見度、接單動能保持良好水準。
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