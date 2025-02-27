快訊

228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

亞德客2024年 EPS 38.12元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
亞德客董事長王世忠。聯合報系資料照
亞德客董事長王世忠。聯合報系資料照

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（27）日公布去年合併財報，去年合併營收306.60億元、年增2.8%，稅後淨利76.23億元、年增9.4%，每股純益達38.12元，營收、獲利雙創歷史新高。亞德客預期，今年仍是穩定成長的一年。

亞德客董事會同時通過去年度盈餘分配案，每股擬配發21.13956001元現金股利，配息率達55.45%，以昨天收盤價970元計算，現金殖利率約2.18%。公司並訂5月21日召開股東常會，除承認去年度決算表冊，也將全面改選董事。

亞德客去年第4季合併營收76.45億元，季增3.6%、年增3.9%，創單季營收同期新高，也是歷史單季第三高；稅後純益18.01億元，季增3.9%、年增6.0%，單季每股純益達9.01元，獲利改寫同期新高。

亞德客強調，目前接單金額持續大於出貨金額，越來越多客戶已對市場需求逐步恢復信心。尤其，今年1月份每日平均出貨金額已連續兩個月增長，較去年第3季平均數增加18%，市場開始出現需求回溫的訊息。

展望今年，亞德客認為，中國政府未來仍會持續發布刺激經濟政策，加上集團會依各個產業狀況提出相對應的銷售策略，以提高市占率，即使國際局勢仍有些不確定因素存在，但2025年度仍然可以是穩定增長的一年。

亞德客觀察，目前除日均出貨量已連兩月增長，氣動產品產能利用率也提升至九成以上，預計本月底可達100%，而按照過往經驗，旺季將落在第2季。

亞德客稍早在法說會中預期，今年營收可望有高個位數增長，線性滑軌營收貢獻可由去年人民幣5億元提升至6億元；實際上，公司內部設定年度預算目標高於高個位數增長，但因目前才年初，加上市場仍有不確定性，因此對外暫時傾向保守看法。

亞德客說，公司大陸市場占比已達94%，大陸氣動元件市率29%左右，僅次於日本SMC的34%市占率；預估今年大陸氣動市場將比去年成長，第1季氣動元件接單及出貨都優於去年同期，全年營運目標為成長幅度高於氣動產業年增幅。

每股純益 營收

延伸閱讀

誠品財報／睽違3年首獲利！2024年 EPS 0.27元 擬配息0.2元

基士德財報／EPS 1.4元 擬配發現金股利1元

麗豐財報／去年EPS 5.81元 董事會仍通過配現金10元股利

明安財報／去年獲利11.49億元、年增15.65倍 EPS 7.51元

相關新聞

台塑化超額配息 將發0.8元 首度動用未分配盈餘

台塑化昨（27）日宣布配息，首度動用未分配盈餘。台塑化2024年每股純益（EPS）0.63元，董事會決議擬配發現金股利0...

國產2024年獲利、配息雙高

國產（2504）昨（27）日公布去年財報，全年稅後純益45.9億元，年增三成，每股純益（EPS）3.9元。國產董事會並通...

藥華藥：不排除與 AOP 調解

藥華藥（6446）昨（27）日表示，有關與歐洲經銷商AOP商業仲裁的最新立場，藥華藥的法律團隊研判本案可能曠日廢時，預估...

遠傳揪伴打造5G 創新應用

遠傳電信（4904）前進2025世界通訊大會（MWC），除與愛立信攜手展出，更與華碩旗下亞旭電腦合作，推出最新5G FW...

中華電高軌衛星通訊 報捷

中華電信（2412）昨（27）日宣布攜手工研院資通所，完成台灣中新二號（ST-2）高軌自主衛星與5G基地台的系統整合，實...

燁輝3月開漲盤

燁輝（2023）昨（27）日開出3月盤價，鍍鋅、烤漆鋼捲內銷每公噸分別漲300元、500元，外銷漲10美元。展望後市，終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。