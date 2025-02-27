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橋椿財報／去年EPS 2.72元 擬配發1.8元股息

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

橋椿（2062）27日公布去年合併財報，合併營收75.72億元，稅後淨利5.44億元、年增約72.7%，每股稅後純益2.72元；董事會通過每股擬配發1.8元現金股利，配發率66.17%，以27日收盤價30.5元計算，現金殖利率5.90%。

橋椿去年第4季合併營收17.30億元，季減4.4%、年減18.5%，毛利率12.02%，季減2.02個百分點，年減1.28個百分點，在匯兌收益挹注下，稅後淨利1.11億元，季增46.7%，與2023年同期相當，每股稅後純益0.55元。

展望今年，橋椿以持穩看待，主要因為美國房貸利率仍高，而總統川普就任後動作頻頻，加上調高進口關稅與美中貿易戰的對峙，更加深市場的不確定性。

橋椿1月合併營收4.66億元，月減33.5%、年減45.3%，為近24個月的新低，主要受農曆春節年假工作天數減少影響。

橋椿表示，去年第1季因為客戶庫存去化，以及巴拿馬運河水位降低，客戶紛紛提前拉貨，以致基期較高，預期上半年營運相較去年同期偏向保守，而下半年可望優於上半年。

橋椿為全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，主力客戶為北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，如科勒(Kohler)、東陶(ToTo)、摩恩(Moen)、美標(American Standard)等大廠，共計約20家，橋椿客戶在北美與歐洲市占率達60%以上。

目前，橋椿的生產據點涵蓋兩岸，但相對於同業近期在東南亞地區進行投資，橋椿說，近年來公司在台灣有執行中的擴張及自動化生產投資計畫，短期並沒有赴其他海外地區設廠的規劃。

營收

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