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藥華藥：不排除與 AOP 調解

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（27）日表示，有關與歐洲經銷商AOP商業仲裁的最新立場，藥華藥的法律團隊研判本案可能曠日廢時，預估本仲裁程序於2025年尚不會終結，公司並不排除尋求調解途徑。

藥華藥昨日召開法說會，說明去年財報表現、今年展望以及與歐洲經銷商AOP商業仲裁最新立場。

藥華藥表示，受惠旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售持續成長，2024年全年營收達97.3億元，年增91%；並首度全年轉虧為盈，本業獲利達17.4億元，較前一年增加36.5億元；稅後淨利29.7億元，較前一年增加35.9億元；每股稅後純益（EPS）8.96元，全年本業獲利、淨利及EPS均創歷史新高。

藥華藥

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