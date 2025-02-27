國產2024年獲利、配息雙高

國產（2504）昨（27）日公布去年財報，全年稅後純益45.9億元，年增三成，每股純益（EPS）3.9元。國產董事會並通過擬配發現金股利每股2.8元，配發率達72%，獲利、配發金額雙創歷史新高，按昨日收盤價43.2元推估，現金殖利率大約6.4%。

國產表示，近年科技大廠不斷在各科學園區與工業區購地，一座座領先全球技術、需求大量高端混凝土的科技廠辦，在竹科、竹南科、中科、嘉義科、以及南科、高雄路竹與楠梓科等全台各地拔地而起，AI半導體產業鏈更加鞏固，國產建材實業擁有業界全台最多的混凝土廠，彼此可以三至五廠靈活調度支援，提供高質量混凝土撐起民間、公共以及科技重大建設，因此今年繼續創造集團營收與獲利佳績。

此外，國產去年元月曾經以16.4億元出售台南市東區東光段83地號土地及地上建築物，正是位於台南東區門戶平實重劃區的自營商場「南風村」，涵蓋綜合商場與國賓影城，處分利益達10.39億元，並在第2季入帳。