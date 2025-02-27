亞德客財報／去年EPS 38.12元 擬配發逾21元股息

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）27日公布去年合併財報，去年合併營收306.60億元、年增2.8%，稅後淨利76.23億元、年增9.4%，每股稅後純益達38.12元，營收、獲利雙創歷史新高。亞德客預期，今年仍將是穩定成長的一年。

亞德客董事會同時通過去年度盈餘分配案，每股擬配發21.13956001元現金股利，配息率達55.45%，以27日收盤價970元計算，現金殖利率約2.18%。公司並訂5月21日召開股東常會，除承認去年度決算表冊，也將全面改選董事。

亞德客去年第4季合併營收76.45億元，季增3.6%、年增3.9%，創單季營收同期新高，也是歷史單季第三高；稅後淨利18.01億元，季增3.9%、年增6.0%，單季每股稅後純益達9.01元，獲利改寫同期新高。

亞德客說，目前接單金額持續大於出貨金額，越來越多客戶已對市場需求逐步恢復信心。尤其，今年1月份每日平均出貨金額已連續兩個月增長，較去年第3季平均數增加18%，市場開始出現需求回溫的訊息。

展望今年，亞德客認為，大陸政府未來仍會持續發布刺激經濟政策，加上集團會依各個產業狀況提出相對應的銷售策略，以提高市占率，即使國際局勢仍有些不確定因素存在，但今年仍然可以是穩定增長的一年。