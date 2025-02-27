慶豐富財報／去年EPS 2.39元攻頂 擬配發1.8元股息

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）27日公布去年度合併財報，合併營收53.99億元、年增18.7%，稅後淨利4.15億元，年增299.4%，每股稅後純益2.39元，獲利創歷年新高。

董事會同時決議，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，2024年擬配發每股1.8元現金股利，配息率達75.31%，依27日收盤價33.4元計算，現金殖利率達5.39%。

慶豐富去年獲利創歷年新高，主要受惠全渠道客戶拓展策略綜效展現，包括Lowe’s、almart等大型實體零售通路商客戶窗簾產品拉貨力道增加。

再加上慶豐富加大拓展線上電商通路客戶窗簾訂單規模有成，以及建築師、建商的專業市場新領域訂單增加，進一步帶動去年窗簾事業銷售年增39.0%，營收比重提升至80%，整體營運保持良好成長動能。

慶豐富指出，為擴大線上電商通路、專業市場領域業務動能，公司持續深化固定尺寸、快速客製化及全客製化的齊全窗簾產品線，以及多元廠區優化生產管理。

另外，去年擴大電商通路客戶業務服務團隊，提供客戶數據化分析，以及線上客服支援，提高客戶線上窗簾銷售，帶動去年線上電商通路銷售刷新歷年新高，占窗簾事業比重21.4%，專業市場銷售占窗簾事業亦同步提升至7.8%。

隨著窗簾業務銷售結構調整，也挹注去年整體毛利率、營業利益率持續精進達24%、10%，帶動營運獲利能力。

展望今年第1季，慶豐富持審慎樂觀看法。觀察窗簾事業主要客戶業務合作黏著度逐步提高，有助於窗簾事業良好前景發展；另一方面，慶豐富不僅壯大北美窗簾市占率，也規劃複製於歐洲及其他區域，拓寬集團銷售版圖。