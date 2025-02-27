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儒鴻財報／EPS 24.2元創歷史次高 每股股息17元、平最高紀錄

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
儒鴻企業股份有限公司內展示之產品。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
儒鴻企業股份有限公司內展示之產品。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

儒鴻（1476）27日董事會通過去年財報，全年營收368.28億元，年增19.61%，稅後純益66.4億元，年增28.3%，每股純益24.2元，營收、獲利皆創歷史次高，僅次於2022年表現，並重返大賺逾二個股本的行列。董事會同時通過去年股利政策，每股擬配發股息17元，平了2022年的新高紀錄，配發率70%，以27日收盤價545元計算，股息殖利率3.1%。

儒鴻去年受惠市場復甦，客戶訂單隨庫存去化逐步增溫，加上新客戶六個小巨人占比持續提升，整體營運表現已逼近2022年創下的歷史新高紀錄。從毛利率來看，去年全年毛利率30.87%，較前年下滑約0.5個百分點，在業外方面，貢獻達5.95億元。儒鴻表示，主要是去年匯兌利益約4.5億元，加上有處分新北市五股區廠房貢獻。

展望後市，儒鴻表示，因應關稅變化，今年多元生產基地是重要課題，目前公司產能超過五成在越南，仍是主要生產基地，另外，印尼與柬埔寨占比分別為20%、10%，預計今年產能增加重點會在印尼與柬埔寨，其中又以印尼為主，主要是當地目前還有一塊自有土地待規劃，而柬埔寨也有多元的擴產方式正在研議中。

儒鴻原先預期要在2月董事會通過印尼三期新廠計畫，但目前規劃遞延到第2季董事會討論，屆時針對是興建布廠或成衣廠，可望定案，同時全年資本支出的規劃也會較為明朗。若工程順利，印尼新廠最快可於2026年底投產。目前儒鴻印尼一、二期八座廠房及112條產線全面運行後，月成衣產量已達200萬件，未來三期投產後，印尼占比可望持續增加。

儒鴻也提到，目前成衣接單表現佳，訂單能見度已達7月，皆是穩定增長，其中，今年第1季對比去年同期成長幅度可期，第2季也有望與去年相當。同時因原物料價格走勢較為平穩，有利公司維持高毛利表現。

市場普遍預估，儒鴻2025年營收、獲利將持續成長，有望挑戰歷史新高。成長動能主要來自市場滲透率提升、新產能的釋出，以及新客戶訂單的貢獻。

儒鴻 印尼

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