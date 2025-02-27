拓凱財報／去年EPS 18.86元 擬配發11元現金股利

碳纖維複材大廠拓凱（4536）27日公布去年度合併財報，合併營收94.78億元，稅後淨利17.13億元，每股稅後純益18.86元，董事會通過每股擬配發11元現金股利，配發率58.32%，以27日收盤價214元計算，現金殖利率5.14%。

拓凱指出，去年自第3季起各項產品都逐漸恢復正增長趨勢，尤其在第3、4季自行車及球拍年增都超過三成以上。隨著自行車產業市場庫存調整後逐漸恢復，以及球拍與安全帽產品需求轉趨正向，全年維持正增長營運績效，年平均毛利率達到34.9%。

加上業外有2.79億元利息收益，以及2.66億元匯兌收益挹注，每股盈餘達18.86元，與2023年對比年成長超過二成，營收及獲利雙雙締造歷史次高的營運績效。

董事會通過去年盈餘分派案，預計分派現金股利每股11元，也是歷年現金股利的最高水準，預計送交5月28日股東常會決議通過後辦理。拓凱本屆董事會任期將屆滿，股東常會中也將改選董事。

拓凱表示，今年第1季接單預計出貨目標也優於去年同期，雖然全球經濟發展隨著美國總統川普上台後，推出關稅等貿易壁壘政策影響，存在許多不確定的因素。但在以巴區域衝突已簽署停火協定，俄烏戰爭也漸露停戰曙光，期待地緣衝突等變數的影響逐漸消除。

拓凱強調，公司經營團隊努力克服各項經營挑戰，今年預估各項產品都有正增長的機會，尤其在安全帽、球拍及航空項目，能有更大的市場增幅商機可以把握。

中科后里新廠現陸續搬遷中，部分產線已於第1季開始投產，未來將會是集團在台灣的營運總部、研發總部，及新產業與新產品開展的育成中心。

另鑒於眾多客戶對於在越南廠配合代工服務的殷切需求，董事會也於去年8月通過對於拓凱越南廠再增資2,000萬美元，二期的建設也展開規劃，以加速在越南投資的超前布署。

拓凱越南新廠已正式量產自行車等零件，稼動率持續提升，今年除了自行車車架等零件外，也將規劃增加其他產品生產線的建置，期望今年經營能達到損平的目標。

而隨著三地投資新產線的陸續完工，拓凱將規劃重新調整各地的產線布置，並加速投入自動化生產設備來減少用工數並提高生產效率。