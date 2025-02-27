麗豐財報／去年EPS 5.81元 董事會仍通過配現金10元股利

麗豐-KY（4137）27日召開董事會，通過2024年財報，全年合併營收40.67億元，營業利益7.52億元，稅後淨利為4.73億元，每股稅後純益（EPS）5.81元。不過麗豐董事會仍然大方通過年每股擬配發10元現金股利，以27日的收盤價124元計算，現金殖利率約為8.06%。

麗豐表示，儘管受到主營市場景氣低迷與消費緊縮的影響，導致營運略有下滑，但公司在財務上仍保持穩健的表現，擁有充足的資金支持其各項業務發展，於董事會決議通過2024年每股擬配發10元現金股利，包括盈餘7元以及資本公積3元，以確保穩健的股利政策。麗豐-KY目前資金充裕、財務結構穩健，將更積極推動公司旗下各品牌發展和通路優化，以保持穩定的盈利能力，並與股東共享企業成長的成果。

麗豐表示，根據大陸研究機構智研諮詢的最新報告顯示，隨著居民可支配收入提升與消費需求升級，美容護膚產業正進一步朝向高端化與個性化發展。消費者對專業護膚與個性化美容的需求日益增加，特別是在三線及以下城市，市場消費潛力正逐步提高，成為產業新的成長動能。

麗豐今年將以主營通路「克麗緹娜」為核心工作，將聚焦於業務拓展、店家經營績效為首要目標，面對中國大陸市場環境的經濟與消費的不穩定性變局，公司積極推動「數位轉型+實體門市」雙渠道佈局，強化「加盟店數位化管理」導入，透過數據分析優化消費者行為洞察，提升加盟體系運營效率，同時，麗豐-KY旗下各品牌亦持續開發高端化、科技化產品，以提升消費者體驗與門店經營效能，進一步鞏固品牌在競爭激烈的市場中的領先地位。

此外，在品牌發展方面，麗豐近期再創佳績，旗下品牌「克麗緹娜」於2024品牌強國經濟論壇暨（第七屆）創新成果推介活動中，榮獲「品牌強國·年度影響力企業」殊榮，集團CEO趙承佑先生亦獲頒「品牌強國·經濟年度人物」獎項，該項肯定不僅彰顯「克麗緹娜」深耕美業35年的市場競爭力，更印證麗豐在美業的技術創新、產業鏈整合及市場拓展的領先地位。展望2025年，麗豐將持續透過創新與專業，推動美容護膚產業升級，並致力於為股東與消費者創造更大價值。