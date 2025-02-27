麗豐財報／去年EPS 5.81元 每股超額配息至10元 殖利率8%

麗豐-KY（4137）27日召開董事會，通過去年財報，合併營收40.67億元，年減10.32%，營業利益7.52億元，年減37.2%，稅後純益4.73億元，年減54.3%，每股純益5.81元，創近年新低。不過，股利政策十分大方，為確保股利穩健，董事會通過每股擬配發10元現金股利，包含盈餘分配的現金股利7元，與資本公積發放的現金股利3元。以27日收盤價124元計算，股息殖利率8.06%。

麗豐表示，儘管受到主營市場景氣低迷與消費緊縮的影響，導致營運略有下滑，但公司在財務上仍保持穩健的表現，擁有充足的資金支持其各項業務發展，因此能確保股利政策穩健。公司目前資金充裕，將積極推動旗下各品牌發展和通路優化，以保持穩定的盈利能力。

根據大陸研究機構智研諮詢的最新報告顯示，隨著居民可支配收入提升與消費需求升級，美容護膚產業正進一步朝向高端化與個性化發展。消費者對專業護膚與個性化美容的需求日益增加，特別是在三線及以下城市，市場消費潛力正逐步提高，成為產業新的成長動能。

麗豐今年將以主營通路「克麗緹娜」為核心工作，將聚焦於業務拓展、店家經營績效為首要目標，面對中國大陸市場環境的經濟與消費的不穩定性變局，公司積極推動「數位轉型+實體門市」雙渠道布局，強化「加盟店數位化管理」導入，透過數據分析優化消費者行為洞察，提升加盟體系運營效率，同時，麗豐旗下各品牌亦持續開發高端化、科技化產品，以提升消費者體驗與門店經營效能，進一步鞏固品牌在競爭激烈的市場中的領先地位。