程泰財報／去年EPS 11.37元 榮登工具機獲利王

工具機大廠程泰（1583）27日公布去年合併財報，合併營收44.23億元、年減16.8%，受惠於匯兌收益及業外轉投資收益，累計稅後淨利12.55億元、年增76.0%，每股稅後純益達11.37元，不但創歷史新高，更榮登工具機類股獲利王。

程泰董事會同時通過去年度盈餘分配案，每股擬配發3元現金股利，配發率26.3%，以27日收盤價64.8元計算，現金殖利率4.63%，公司並訂5月29日召開股東常會。

程泰集團今年以來接單明顯升溫，程泰在手訂單6億元，亞崴（1530）在手訂單11億元，第1季都已滿單，亞崴能見度並看到第2季。程泰自結1月合併營收3.06億元，月減23.5%、但年增2%。

工具機產業景氣仍不明朗，程泰去年工具機本業營收較2023年度衰退16.8%，不過投資宇隆（2233）、惠特（6706）、博大（8109）、裕國（8905）等多檔股票，認列金融評價利益挹注，帶動獲利明顯提升。其中業外轉投資收益貢獻9.3億元，匯兌收益也有1.1億餘元。

集團另一家亞崴26日公布去年合併財報，合併營收19.17億元，同樣受惠於稅後淨利4.52億元，每股稅後純益4.68元，獲利改寫近18年來新高，董事會通過每股擬配發1.5元現金股利。

程泰集團董事長楊德華表示，俄烏戰爭一旦停火，不但戰後產業重建商機可期，而且石油、天然氣及海運運輸費用等也都會降價，這對整體投資環境來說都是利多。

過去三年台灣工具機被禁止出口的俄羅斯等國家，也可望恢復出口，加上3月有台北國際工具機展助攻，預期第2季景氣會明朗化，下半年有望逐季增溫。

程泰集團今年創立50周年，參加台北國際工具機展，不但邀請全球代理商前來觀展，也將展出最新的五軸CNC車床、五軸加工中心及龍門等高階機種，全力搶單。