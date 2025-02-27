台塑化去年每股賺0.63元 擬破表配發股息0.8元

台塑化今天董事會通過股利政策，受石化業景氣低迷影響，台塑化去年每股純益0.63元，創近12年新低。為照顧股東，台塑化首次動用未分配盈餘，決定每股超額配發現金股息0.8元，股利配發率達127%。

台塑化2024年營收6638.23億元，年減6.8%；歸屬母公司淨利59.7億元，較2023年大幅縮水72.7%，每股純益0.63元，創2012年以來最差獲利表現。

台塑化表示，2024年營運衰退，主因市場供給過剩，主要產品對原油價差比2023年減少，以及受原油價格起伏震盪影響，2024年購料與存貨損失比2023年增加，去年煉油事業獲利大減。

展望2025年，台塑化分析認為，川普政府增加關稅，開啟全球貿易戰，可能影響全球經濟成長率及油品需求，導致上半年油價下跌。但國際能源署預期2025年下半年全球油品需求比2024年下半年成長每日100萬桶，至歷史新高的1億463萬桶，且全球央行持續降息，資金成本下降也可望帶動經濟活動，有望上調油品需求，帶動下半年油價上漲。

台塑四寶今天由台塑化打頭陣，率先通過股利政策，接下來預計台化3月7日，南亞3月11日，台塑3月13日，將接力召開董事會，揭曉股利分派案。