國產財報／去年賺近46億、年增三成 配息2.8元、獲利配息雙創高

國產（2504）27日公布去年財報，全年稅後淨利45.91億元，年增三成，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）3.9元，國產董事會通過高股利分配案，決定配發每股高達2.8元現金股利，配發率達72％，配息金額也創新高，按27日收盤價43.2元推估，現金殖利率大約6.48％。

國產表示，近年科技大廠不斷在全台各科學園區與工業區購地，一座座領先全球技術、需求大量高端混凝土的科技廠辦，在竹科、竹南科、中科、嘉義科、以及南科、高雄路竹與楠梓科等全台各地拔地而起，AI半導體產業鍊更加鞏固，國產建材實業擁有業界全台最多的混凝土廠，均位於各區域樞紐位置，彼此可以3-5廠靈活調度支援，奠定營運優勢之餘，也撐起民間、公共以及科技重大建設，因此今年繼續創造集團營收與獲利佳績。

國產建材實業指出，AI浪潮下，科技擴建廠的趨勢，似乎是一年接著一年綿延不斷，今年初行政院更宣布啟動「大南方新矽谷推動方案」，從嘉義至屏東的半導體Ｓ廊帶科學園區、科技產業園區，構建以AI為核心的產業生態系，形成2奈米黃金走廊，不僅讓區域房市發展有支撐，同時也吸引國際科技大廠如：超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、ASML等前來台灣投資加入AI產業大建設，形成一股厚實的AI產業群山，讓全台營建產業均能蓬勃發展。

展望未來，由於受惠於全球AI熱潮，政府啟動「大南方新矽谷推動方案」，同時國發會更大增六大部門執行20項減碳旗艦計畫，國產建材實業集團除掌握科技擴廠帶動的大建設商機外，也以「材料為王」的事業策略，因應淨零碳排全球趨勢、以及碳費即將開徵，加速布局ESG與先進研發進程，展現集團堅強的營運實力！

國產建材強調，目前已經擁有業界最多、最強陣容的低碳高端混凝土產品，不僅通過ISO 14067國際碳足跡查證、環境部碳標籤認證、以及內政部低碳循環建材認證，減碳幅度最高可達50%。同時也持續推動相關重要進程，在台北港和南部建立國家級TAF認證實驗室，廠區也導入先進的AI解決方案，為目前低碳產品策略「精緻砂石、精緻粉體」，構築最厚實的引擎基礎，整合過去投資的大溯源管理系統，更穩更快的往全台建築結構安全的願景邁進，也確保在市場中穩健領先。