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劍麟財報／去年第4季獲利年增逾三成 配發5元現金股利

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

劍麟（2228）董事會通過2024年財報，2024年第4季稅後淨利2.18億元比前一年同期的1.66億元，年增31.3%。全年稅後淨利7.31億元，年增幅度達到42.2%，每股稅後淨利9.51元，也優於前一年同期的6.77元。劍麟董事會並決議每股配發5元現金股利。

劍麟2024年全年合併營收為50.41億元，年增3.79％，改寫歷史新高。第4季旗下汽車、展示架兩大事業營收比重分別為86％、14％，隨著集團近年持續深化汽車事業既有客戶訂單需求，挹注旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、預縮式安全帶精密導管等產品拉貨表現提升，創造第4季旗下汽車事業營運規模持續成長，進一步推升2024年全年營收改寫歷史新高。

劍麟透過持續深化高值化車用安全件產品開發設計、設備智能化與工廠智慧化發展，穩固高可靠度、精密度的安全零組件產品量產技術優勢，使旗下產品品質深受客戶肯定，同時，劍麟仍積極與客戶共同合作投入新款車用安全關鍵零組件產品開發，有效提升客戶黏著度、以及擴大後續業務接單表現，助力集團未來整體營運動能。

劍麟 營收

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