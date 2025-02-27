藥華藥法說會／與AOP仲裁今年不會終結 不排除尋調解途徑

藥華藥（6446）27日召開法說會，說明去年財報表現、今年展望以及與歐洲經銷商AOP商業仲裁的最新立場，藥華藥表示，藥華藥的法律團隊研判本案可能曠日廢時，預估本仲裁程序於2025年尚不會終結，公司並不排除尋求調解途徑。

藥華藥表示，受惠旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售持續成長，2024年全年營收達97.3億元，年增91%；並首度全年轉虧為盈，本業獲利達17.4億，較去年增加36.5億元；稅後淨利29.7億元，較去年增加35.9億元；每股稅後純益（EPS）8.96 元，達至全年本業獲利、淨利及EPS均創歷史新高，三大財務指標表現亮眼。

以區域市場來看，2024年營收分布為美洲佔比約78%，歐洲約10%，亞洲約12%。值得關注的是，藥華藥全球員工數於2024年僅小幅增加 40餘人，即創下近翻倍的營收成長，費用則僅增加6%，顯示人均產值大幅提升，貢獻度及獲利能力顯著增強。

回顧2024年第4季，單季營收達30.6億元，季增13%，連續七個季度創新高；本業獲利5.4億元，較去年同期增加6.8億元；稅後淨利達12.4億元，季增72%，年增966%；EPS達3.73元，較第3季EPS 2.21元增加1.52個百分點。

藥華藥表示，公司營收與獲利均維持強勁成長，並持續保持高毛利率。以目前趨勢，營收有望持續維持逐季成長，公司也依計畫加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈佳，今年將力拚獲利極大化。本月25日董事會更首度通過配發每股現金股利1.1元及股票股利1.1元，以回饋股東。

近期歐洲、美國、加拿大、巴西等多國衛生主管機關陸續公告Ropeg競爭藥物Pegasys斷貨，引發業界關注。原由 Roche（羅氏）生產銷售的Pegasys，自2021年轉售給奧地利公司Pharma& 後，因Pharma&產能上無法及時銜接，導致全球多國出現Pegasys供應中斷。美國 FDA於 2025年 1 月 24 日正式公告 Pegasys 斷貨，並預計 2026年5月31日才可能恢復供應。

有關擴展Ropeg新適應症進度，用於原發性血小板過多症（ET）的全球第三期臨床試驗主要評估指標之統計結果正面，P值為0.0001，達到統計上顯著意義，顯示Ropeg長期的療效優於對照組。相關數據的摘要預計於今年美國臨床腫瘤學會年會（ASCO）和歐洲血液學年會（EHA）發表。公司預計今年送件申請多國ET藥證，包括美國、日本及中國等國，2026年取證，目前正積極布局行銷前準備，將成為未來營運加速成長的第二引擎。

對於與AOP的仲裁案進展，藥華藥已於年2月17日接獲ICC之部分終局仲裁判斷，藥華藥表示，迥異於前次仲裁案判藥華藥應支付新台幣48億元（業經德國聯邦最高法院以AOP舉證不足、不予採信，終局確定裁定撤銷），本次部分終局仲裁判斷僅裁定本公司需支付共約156萬歐元（約新台幣5,400萬元）並加計利息的金額。關於2月17日取得之部分仲裁判斷，公司已依國際會計準則第37號公報於2024年財報進行適當處理，並依同號公報第92段規定未揭露其通常要求之資訊，因揭露此等資訊可能影響仲裁案結果。

藥華藥表示，針對「藥華藥延遲藥證與供貨」主張仲裁庭認藥華藥有責之部分，藥華藥目前無任何賠償義務，仲裁庭認藥華藥有責之部分，針對賠償金額目前未做判斷，表示AOP和其專家證人所提供之相關證據完全未被仲裁庭採信。在仲裁庭就9.5個月遲延責任做出最後決定之前，法律上藥華藥並無任何賠償義務。

但藥華藥也指出，仲裁庭預計於今年3至4月與雙方討論後續程序。法律團隊研判本案可能曠日廢時，初步預估本仲裁程序於2025年尚不會終結。有關本案後續事宜，藥華藥法律團隊將持續研究仲裁判斷內容，並評估適當的法律策略，且不排除尋求調解途徑。