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首度轉虧為盈 藥華藥去年每股賺8.96元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘。圖／藥華藥提供
藥華醫藥創辦人暨執行長林國鐘。圖／藥華藥提供

受惠於旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg, 即P1101）全球銷售持續成長，藥華藥2024年全年營收達97.3億元，年增91%；並首度達成全年轉虧為盈的關鍵里程碑。

藥華藥表示，去年淨利達29.7億元，較前年增加35.9億元；每股盈餘（EPS）達8.96元。全年本業獲利、淨利及EPS均創歷史新高，三大財務指標表現亮眼，充分展現新藥公司的爆發力，以及高獲利能力。

藥華藥表示，以區域市場來看，美洲2024年營收佔比約78%，歐洲約10%，亞洲約12%。值得關注的是，藥華藥全球員工數於2024年僅小幅增加40餘人，即創下近翻倍的營收成長，費用則僅增加6%，顯示人均產值大幅提升，貢獻度及獲利能力顯著增強。

展望今年，藥華藥表示，以目前趨勢，營收有望持續維持逐季成長，公司也依計畫加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管得當且銷售能力提升下，獲利表現將會愈來愈佳，今年將力拚獲利極大化，更首度通過配發每股現金股利1.1元及股票股利1.1元，回饋股東，展現對公司長期成長的信心，期許公司團隊與股東持續共同努力創造公司最大價值。

營收 藥華藥

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