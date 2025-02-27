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中鋼財報／去年 EPS 0.13元 擬配息0.33元

經濟日報／ 新媒體中心記者／即時報導
鋼鐵龍頭股中鋼（2002）26日盤後重訊公告113年每股盈餘0.13元，優於112年的0.11元，董事會並決議普通股每股配息0.33元，以26日收盤價24.35元計算，殖利率約1.35%，另，董事會決議特別股每股配息1.4元。圖／聯合報系資料照片
鋼鐵龍頭股中鋼（2002）26日盤後重訊公告113年每股盈餘0.13元，優於112年的0.11元，董事會並決議普通股每股配息0.33元，以26日收盤價24.35元計算，殖利率約1.35%，另，董事會決議特別股每股配息1.4元。圖／聯合報系資料照片

鋼鐵龍頭股中鋼（2002）26日盤後重訊公告113年每股盈餘0.13元，優於112年的0.11元，董事會並決議普通股每股配息0.33元，以26日收盤價24.35元計算，殖利率約1.35%，另，董事會決議特別股每股配息1.4元。

中鋼26日盤後重訊公告，113年營收3,605.35億元，稅前淨利45.77億元，本期淨利38.75億元，歸屬於母公司業主淨利19.78億元，每股盈餘0.13元，優於112年的0.11元；董事會決議普通股每股配息0.33元、特別股每股配息1.4元，並訂6月19日於定高雄市小港區中鋼路1號，召開股東會。

中鋼26日挾近12萬張大量、股價收高2.31%、報24.35元，登去年5月下旬來波段新高，拉抬鋼鐵類指逆勢收漲1.61%，財報與股利揭曉後，下周股價如何反應值得留意。

籌碼面上，中鋼2月以來獲三大法人聯手買超188,236張，包括外資買超165,524張、投信買超17,219張、自營商買超5,493張。

中鋼 配息

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