玉山金股利配發 上看1.3元

玉山金控（2884）昨（26）日召開法說會，外界關注2024年的股利政策，董事長黃男州表示，股利政策絕大部分會是現金股利、股利配發率80%屬合適範圍；法人指出，以玉山金2024年每股稅後純益（EPS）1.63元估算，今年配發去年股利，將上看1.3元。

玉山金去年稅後純益260.8億元創新高，年成長20%，EPS為1.63元。黃男州表示，未來三年的股利，絕大部分會以現金為主。

圖／經濟日報提供

玉山金2023年配發1.2元現金股利及0.2元的股票股利，合計股利為1.4元，配發率高達85%。

黃男州說，玉山金資本額約1,600億元左右，金控排名第四大，資產規模4兆元，將來還要成長到5、6兆元，資本額要變大時需要預留空間，為儲存未來容量，將來發放將以現金為主，儲備未來版圖擴大的能量。

黃男州表示，玉山每股淨值15.8元，股價淨值比近兩倍是金控最高。

2024年玉山銀行存、放款增量皆為銀行同業前三名。淨手續費收入281.5億元年成長30.8%。財富管理淨手收年增44.8%成亮點。

海外分、子行稅前獲利突破100億元，貢獻銀行獲利32.2%，海外獲利排名國銀第二。

黃男州表示，海外分行稅後純益約80億元，其中獲利較好的市場為香港和新加坡分行；雖然日本三據點獲利排不上海外前五，但仍看好日本長期發展潛力。

黃男州說，面臨基期高及市場變數多，今年預估手收兩位數成長，投資好消息是美債殖利率曲線恢復正常，估有利於存放款利差擴大6-8點，今年對銀行看好。

央行出重手打房，黃男州預估今年成交量繼續下跌，房仲業辛苦，價格盤整，議價空間變大；資金市場及剛性需求才是房市最大支撐，目前政府政策是讓房價降溫，沒有人希望房價崩盤，甚至造成金融危機，預估玉山房貸成長率維持5-6%成長，房貸週轉金稍高，整體較去年些微下降。