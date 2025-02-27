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統一超 2024年EPS 11.1元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一超董事長羅智先。聯合報系資料照
統一超董事長羅智先。聯合報系資料照

超商龍頭統一超商（2912）昨（26）日公告2024年財報，去年全年稅後純益為115.3億元，年增8.72%，每股純益（EPS）為11.1元，同寫歷史次高紀錄，若排除2017年因交易星巴克案的獲利，則去年獲利為歷史新猷。

統一超說明，去年獲利僅次於2017年表現，該年因含星巴克交易案獲利，所以推升每股純益達29.83元。另，董事會並通過每股將配息9元，股息配發率達81%，以昨日收盤價265.5元計算，現金殖利率約3.3%。

統一超去年合併營收首度衝破3,300億元大關，年成長6.63%，主要反映台灣7-ELEVEN 及轉投資事業表現亮眼，包含菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、上海7-ELEVEN 等。

統一超表示，2024年嶄新打造「Par K* Avenue」、「ZEELAND-MARK」兩大新世代複合商場，展現未來新零售樣態；擴大數位生活體驗，持續布局科技實驗場域，攜手工業技術研究院開出第八家X-STORE；全新數位生活平台「uniopen」串聯OPENPOINT點數生態圈，結合集團節慶活動推出主題商品與活動。

星巴克 統一超商

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