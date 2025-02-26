信義2024年EPS 2.42元 獲利穩健

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
信義房屋董事長周耕宇。聯合報系資料照
信義房屋董事長周耕宇。聯合報系資料照

信義房屋（9940）昨（26）日公布去年財報，去年稅後純益達17.84億元，較前年微增1.3%，每股純益（EPS）達2.42元；信義房屋昨董事會同步通過5月21日舉行股東會。

信義昨同步公告擬配發1.8元現金股利，依昨日收盤價計算，現金殖利率逾6%。

信義房屋昨公布去年年報展現好成績，雖然集團去年未有來自新建案的完工交屋收益貢獻，但去年營收達127.81億元，較2023年僅減少約一成，顯示去年上半年房市買氣噴發，集團仲介業務雨露均霑，毛利率達28.6%。信義房屋昨收在29.05元、上漲0.15元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第3季央行出手打炒房後，讓去年第4季房市「涼涼了」，一手市場剩下個案表現，已經不再如同上半年全面熱銷，房市買氣轉冷，也讓去年第4季實價揭露量的總和，僅等同於去年旺季時的一個月量能，顯見去年房市的928檔期買氣的確有點冷。

曾敬德認為，當前房市僅剩自用買盤，接下來329檔期建商推案、市場銷售狀況，以及建案是否端出更多牛肉等，將是後續房市走向的觀察重點。

曾敬德指出，現在消費者購買預售相當理性，能夠好賣的推案不是個案很有特點，不然銷售現場要有更多牛肉與配套措施，短期之內價格調整的機率不高，今年的329檔期能否打破僵局，是上半年重要的房市風向球。

信義房屋 房市

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