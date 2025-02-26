力山財報／去年EPS 1.76元 擬配發1元現金股利

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

力山工業（1515）26日公布去年合併財報，合併營收60.99億元、年減9.1%，稅後淨利3.18億元、年增2.9%，每股稅後純益1.76元；董事會通過每股擬配發1元現金股利，配發率56.8%，以今天收盤價36.45元計算，現金殖利率2.74%。

力山董事會同時決議，代未成立的越南子公司取得土地使用權案，力山預計取得越南興安省五號工業區編號CN02的土地使用權，土地面積近3萬坪，總交易金額1,165.4萬美元。

力山董事會今年1月中決議設立越南子公司，資本額為2,000萬美元(約新台幣6.56億元)，將在越南生產健身器材、重訓設備代工。

力山2024年已與中國威海奧文機電科技在泰國合資設廠，力山投資300萬美元，持股1.6%，主要因應電動工具客戶需求，以及美國對中國大陸加徵關稅衝擊，提高產地多元性及成本競爭力應戰。

力山也布局電動自行車無人機，電動自行車新概念的E-Cargo產品在歐展曝光比例高，逐漸成為趨勢；未來馬達是發展重心，以動力效率來帶動E-Cargo的競爭優勢，再搭配台灣自行車策略夥伴銷售。

無人機 越南 電動自行車

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