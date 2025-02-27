玻纖布喊漲 台玻迎轉機
由於銅料上漲，推升玻璃布、化工相關原材料跟漲，中國大陸已有廠商將自3月起調漲價格，有利提高台玻（1802）產品在大陸售價，是否會激勵台玻今年首季營運迎來轉機，備受矚目。
中國玻璃期貨價格自今年1月20日以來一路走跌，從每噸人民幣1,417元降至26日的1,224元，玻璃價格寫下近10年低檔；不過近期大陸傳出受到全球供應鏈波動、市場環境影響，包括銅、玻纖布等原材料價格上漲，為反映生產成本，已有公司針對電子布、玻纖布等產品，自3月1日調漲價格。
法人表示，若大陸對銅、玻纖布、電子布等在內產品啟動漲價，台玻可望受惠，在當地銷售產品售價有機會擺脫現階段的相對低檔往上，是否讓台玻營運迎轉機，值得觀察。
台玻先前表示，隨著5G時代來臨，全球進入高頻高速時代，而網通設備用的印刷電路板（PCB），須使用低介電（Low DK）材料，才能有效達到5G高頻高速的性能要求。
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