華新不銹鋼價 開漲盤

經濟日報／ 記者朱曼寧林政鋒／台北、高雄報導

川普關稅政策激勵，不銹鋼盤價續漲。華新（1605）、不銹鋼上游廠燁聯昨（26）日開出3月不銹鋼盤價，華新300系調漲每公噸1,000元，200系及400系維持平盤。

另一家大廠燁聯延續2月盤漲勢、3月每公噸再提價1,000元，316L附價與403系列產品持平，預期另家上游廠唐榮可望跟進漲勢。

華新指出，美國即將展開關稅新措施並取消部分國家豁免資格，台灣有機會迎接轉單，以及俄烏衝突趨緩，預期戰後重建可對全球鋼價帶來支撐。鎳生鐵（NPI）原料價格近期上漲，為適度反應鋼廠增加之生產成本，3月盤元價格適時調整。

燁聯表示，美國雖對鋼、鋁課徵25%關稅，同時也對特定國家取消原有的鋼、鋁豁免額度，全球出口美國市場的製造商在相同的條件下競爭，將有利出口業者開發美國市場。

另外，近期上游原料如鎳生鐵、鉻鐵價格反彈上漲，廢不銹鋼價格處於高位，致鋼廠成本仍居高不下。基於整體市場及成本考量3月價格在前月相同量、價基礎下，開出平高盤。

上市不銹鋼廠主管說，美國對全球大打貿易戰，重塑世界鋼鐵貿易秩序，燁聯昨天3月開漲盤後，預期唐榮新盤價將同步趨漲，不銹鋼行情正向發展。

此外，隨著大陸不銹鋼粗鋼產量達3,300萬公噸以上，連續數年穩居全球首位，世界占比超過55%，已經明顯帶動不銹鋼產業結構加速向高端化、綠色化轉型，出口市場更尋求在歐美關稅圍堵中逆勢突圍。

上市不銹鋼廠主管說，未來市場需求是重點，大陸內需經濟仍待振興，消費量低於產能增長量，導致更多產品尋求出口解套，但亞洲不銹鋼銷售競爭激烈，對燁聯、唐榮等造成壓力。

不銹鋼 燁聯 美國

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