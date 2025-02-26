統一超財報／獲利創歷史次高水位 EPS 11.10元

統一超（2912）26日公告2024年財報，去年全年稅後純益為115.3億元，年增8.72%，每股純益（EPS）為11.10元，寫歷史次高紀錄。

統一超說明，去年獲利僅次於2017年表現，該年因含星巴克交易案獲利，所以推升每股純益達29.83元。另，董事會並通過每股將配息9元，股息配發率達81%，以26日收盤價265.5元計算，現金殖利率約3.3%。

統一超去年合併營收首度衝破3,300億元大關，年成長6.63%，主要反映台灣7-ELEVEN及轉投資事業表現亮眼，包含菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、上海7-ELEVEN等。

統一超除了亮眼的績效表現外，2024年更持續入選道瓊永續指數(DJSI)、FTSE4Good新興市場成分股、台灣永續指數、臺灣就業99指數、公司治理100指數成分股等海內外各大指數成分股肯定與全球關鍵永續指標—CDP碳揭露計畫，評比成績榮獲「A-」領導等級，永續經營實力備受肯定。

為滿足社會需求，統一超商持續以創新、精業、整合三大策略，結合集團多元生活品牌，在店型、服務、活動上持續創新與精進，2024年嶄新打造「Par K* Avenue」、「ZEELAND-MARK」兩大新世代複合商場，匯聚美食佳飲、美麗服務、美感建築等多元作法以展現未來新零售樣態；擴大數位生活體驗，持續布局科技實驗場域，攜手工業技術研究院開出第8家X-STORE；全新數位生活平台「uniopen」串聯OPENPOINT點數生態圈，深化各生活品牌與消費者互動，帶來數位生活全新體驗；滿足生活儀式感，積極結合集團節慶活動推出高雄櫻花季、LOVE MOM、LOVE DAD、愛‧Sharing等差異化的主題商品與活動，持續為顧客帶來豐富、多元、便利的消費生活體驗。

台灣7-ELEVEN持續發揮通路影響力，秉持「全鄉全店、全天服務」經營理念，延續「門店質量並進」、「差異結構優化」、「數位平台整合」、「線上商機布局」四大做法深耕在地商圈。「門店質量並進」透過全台門市與智FUN機以子母店經營模式，整體服務據點突破8,200家，因應商圈需求，以一店一特色的多元組合模式，將精品咖啡、現萃茶、不可思議咖啡、不可思議茶BAR、雪淋霜、酷聖石冰淇淋、酷聖霜、思樂冰、原賞-熱壓土司、星級饗宴-滷味、蒸玉米、哈燒專櫃、天素地蔬、Fresh生鮮蔬果、嚴選素材鮮物、甜點專櫃、寵物生活等多元服務，各種食衣住行育樂服務以千變萬化的複合模組，深入在地提供最適商圈服務。

台灣7-ELEVEN「差異結構優化」方面，持續擴大經營億元級美食品牌，並積極掌握節慶節令、健康食飲、運動賽事、療癒生活、旅遊熱潮等消費需求，以鮮食、CITY系列、思樂冰、雪淋霜、預購、零食、飲料、國際精品、全店精品集點等類別持續開發話題新品，像是鮮食、CITY系列創新與韓星、全球熱門肖像、精品品牌跨界合作推出多元聯名系列，更貼近節令體感需求開發限定創意食飲與周邊商品；國際精品專櫃積極導入日韓、東南亞、歐美等地的熱門食品及用品，服務店數突破6,000店；全店精品集點持續攜手全球熱門IP、設計師、餐廚精品品牌開發主題周邊、重大節慶服務，多元作法持續驅動營收穩健茁壯。

台灣7-ELEVEN「線上商機布局」與「數位平台整合」持續透過i划算、i預購、OPENPOINT行動隨時取、iOPEN Mall等多元數位服務平台，以消費者節慶節令生活需求擴大門市銷售商品結構、提供多元便利服務，更有效提升會員品牌忠誠度、會員年度貢獻金額再創新高成長超過1成。

7-ELEVEN積極推動i划算、i預購變身門市虛擬商城，新鮮水果禮盒、團購美食、地方名特產、家具家電、黃金名品都能販售，帶動相關業績穩定向上；OPENPOINT行動隨時取積極拓展咖啡、鮮食、零食、飲品等豐富預售選擇，並強化訂閱制服務、創新結合中獎發票推出線上兌領服務，驅動各類別業績穩健成長；為提升顧客購物效率與滿意度，全台門市更積極串聯foodomo外帶自取服務與福饕訂閱方案，同時化身綿密、便捷的寄取件服務據點，串聯iOPEN Mall超值的開店服務方案、行銷活動資源，成為地方商圈、中小企業的友好合作夥伴，多元面向滿足全民生活需求。

展望2025年，台灣7-ELEVEN持續以創新、精業、整合三大策略，積極展店、開發夯品、創新服務、優化數位體驗、深耕會員經濟，透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，積極成為消費者心中的生活服務平台，期待再創營運佳績。