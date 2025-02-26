信義財報／2024年稅後純益17.84億元超過2023年 EPS 2.42元

信義（9940）26日公布去年年報展現好成績，雖然集團去年未有來自新建案的完工交屋收益貢獻，但去年營收達127.81億元，較2023年僅減少約一成，顯示去年上半年房市買氣噴發，集團仲介業務雨露均霑。

累計信義房屋去年稅後純益達17.84億元，較2023年17.61億元微增1.3%，每股稅後純益達2.42元、超過2023年的2.39元；信義房屋今董事會同步通過5月21日舉行股東會。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第3季央行出手打炒房後，讓去年第4季房市「涼涼了」，一手市場剩下個案表現，已經不再如同上半年全面熱銷，房市買氣轉冷。

曾敬德認為，由於新屋市場買氣進入冷靜期，二手成屋市場銷況也因為買方信心降溫與房貸問題，交易量明顯萎縮，現在房市已經進入自用當道市場，今年329檔期將是房市重要觀察指標，尤其在自住客當道的市場，自用消費者可能更在意個案在地段、產品力上是否有賣點，以及建案是否有更多優惠釋出。