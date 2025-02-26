大豐電財報／發股利紅包 每股現金3.2元、現金殖利率6.1%

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）26日通過去年財報及盈餘分配案，2024年每股稅後純益3.59元，優於2023年的3.52元，董事會通過每股配發3.2元現金股利，現金殖利率達6.1%。

大豐電表示，近年獲利持穩上升，董事會通過擬分派股東現金股利每股3.04元，並以資本公積分配現金，每股配發0.16元，合計每股配發現金股利共3.2元。大豐電26日上漲0.4元，收52.4元，現金殖利率6.1%。

大豐電去年營收21.19億元，創歷年最佳，去年底寬頻總用戶數突破17萬戶，更推升寬頻業務收入成長17.6%，貢獻營收占比來到38%，成為營收成長主動能，稅後純益5.32億元，年增2%，每股稅後純益3.59元。

大豐電指出，近年人工智慧產業蓬勃發展，包括Google、Meta等各大科技公司看準商機，紛紛投入AI研發產業，ChatGPT、DeepSeek等生成式AI的驚人表現，也逐漸滲透民眾的生活，成為日常網路應用的一部分。

因應人工智慧時代來臨產生之大量算力需求，大豐電旗下「大大寬頻」品牌，主打全區光纖到府（FTTH），覆蓋率已達99.9%，具備上下行對稱頻寬等優勢，成為網路建設不可或缺之助力。

大豐電董事長張銘志表示，大豐電旗下「大大寬頻」是FTTH高速光纖寬頻網路平台運營商，也是國家資訊安全及數位經濟發展的重要基礎建設，更是AI世代資通訊產業發展的核心。

看準雲端運算及雲端存儲為AI產業必要條件，算力輸出則是新興商業模式，寬頻流量及傳輸成為整體產業另一關鍵節點。張銘志表示，大大寬頻經營區為IDC建設熱區，掌握最後一哩路優勢，透過光纖到府的高品質網路傳輸品質與穩定度，將服務對應的伺服器引入機房、串接IDC，轉化為收入動能，有效促進營收提升。

有線電視方面，據國家通訊傳播委員會（NCC）113年通訊傳播市場報告顯示，16歲以上民眾在住處主要的收視來源仍以有線電視（58.3%）為主，其次為中華電信MOD（17.4%）、OTT TV（16%）及無線電視（7.5%）。而在寬頻上網服務發展方面，整體寬頻帳號數於113年達3,740萬；在固網寬頻方面，COVID-19疫情的爆發成為催化劑，加速民眾對數位應用的使用需求，同時搭配業者推出的多元促銷方案，帶動固網寬頻帳號數成長，截至113年12月底全台光纖用戶占約446萬戶，有線電視寬頻用戶占236萬戶，寬頻帳號戶數約706萬戶，占整體寬頻帳號數比例18.8%。

大豐電發言人劉家君表示，由NCC調查報告結果可得知，OTT平台及短影音熱潮對於有線電視產業具有一定程度影響，但大多數民眾仍以有線電視為主要收視來源。大豐身為多媒體平台運營商，與民眾第一線接觸，了解消費者喜好，透過有線電視+OTT機上盒做為平台引進各式豐富多元之內容，力守流失率最低防線。

大豐電董事長張銘志表示，觀察到新申裝家用寬頻360M以上的用戶中約四成會選擇500M的產品服務，高速、大頻寬已經是消費主流，大大寬頻擁有綿密穩定的基礎網路建設為基石，品牌名稱逐漸打響，今年我們將挑戰寬頻用戶突破60萬，致力成為全台消費者心中最佳的寬頻光纖網路運營商，對於大大寬頻的未來也有更多的期許及規劃。

近年大豐電向來不吝投入公益活動，去年與「大大數位慈善基金會」、台灣寬頻通訊（TBC）及地方縣市政府攜手舉辦「大大攜手 讓愛匯流」捐血活動，成功募集11,810袋熱血，為社會增添一股暖流。

大豐電指出，今年3月將再度舉辦「大大攜手 讓愛延續」捐血家年華活動，除去年響應的新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市及高雄市六地，台北市也加入響應。期待能號召更多熱血民眾挽袖捐血，為農曆年後庫存告緊的血庫解決燃眉之急。台北市首場記者會於3月1日上午10點假台北市政府前廣場舉辦，除了有世新大學啦啦隊熱情表演、豐富的公益市集攤位，也特別邀請台北市長蔣萬安及活動代言人謝震武律師熱情相挺、讓愛延續，藉此鼓勵民眾到場一同共襄盛舉。