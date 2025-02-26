中砂法說會／去年獲利達歷史次高 擬配發每股現金股利4元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）於26日召開法說會，公布去年每股純益為7.1元，是歷史次高表現，並擬以資本公積與盈餘分配發放每股4元現金股利，盈餘配發率約為56.3％。外界預期，該公司三大產品線今年表現都將更上層樓，因此整體業績可望持續改寫新猷。

中砂去年合併營收為70.19億元，不但創新高，年度營收也首度飛越70億元大關，歸屬母公司業主淨利為10.35億元，年增21.4％，是歷史次高水準，每股純益為7.1元。

中砂共有鑽石碟、晶圓再生與傳統砂輪這三大業務，該公司預期，今年三大項目的業績都將增長，其中又以鑽石碟的成長幅度最高，可能高於一成，而業績比重最高的晶圓再生業務，增幅則可能落在高個位數百分比至一成之間。另外，傳統砂輪業務則可能小幅增加。

不過，由於台系大客戶受到日前的南科地震影響生產線運行，連帶使得對中砂相關耗材用量也下滑，因此該公司評估本季業績可能減少，惟相關拉貨力道可能於3月及第2季可補回。因此法人認為，中砂今年業績有機會逐季走高。

中砂 晶圓 營收

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