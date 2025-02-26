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表現亮眼！玉山金控營收創新高 海外獲利破百億元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
玉山金控今天召開法說會，玉山金董事長黃男州(左3)表示，2024年稅後淨利260.8億元、每股稅後盈餘(EPS) 1.63元均創新高，股東權益報酬率(ROE) 10.66%，海外獲利稅前獲利突破100億元，表現相當亮眼。記者林莉／攝影
玉山金控今天召開法說會，玉山金董事長黃男州(左3)表示，2024年稅後淨利260.8億元、每股稅後盈餘(EPS) 1.63元均創新高，股東權益報酬率(ROE) 10.66%，海外獲利稅前獲利突破100億元，表現相當亮眼。記者林莉／攝影

玉山金控今召開法說會，2024年稅後淨利260.8億元、每股稅後盈餘(EPS) 1.63元均創新高，股東權益報酬率(ROE) 10.66%，海外獲利稅前獲利突破100億元，表現相當亮眼。

玉山金控董事長黃男州表示，今年獲利雖創新高，但現金股利與股票股利發放仍保守看待，當然希望EPS 1.63元中能發放8成現金股利，不過現階段還是希望保留部分獲利致力於玉山金控未來發展，也希望金控每股淨值增加能夠增加，更利於長期經營。

玉山金控及銀行去年總資產突破4兆，在銀行業務中，存放款增量皆為銀行同業前三名，總存款年增10.5%、總放款年成長12.1%，其中外幣放款成長19.7%。中小企業放款成長8.2%，逾期放款比(NPL)為0.14%，備抵呆帳覆蓋率868.9%

玉山金控去年淨收益達761.3億元，相較2023年，利息淨收益成長16.8%，占淨收益44.7%，手續費成長30.8%，占淨收益37%。黃男州說，手續費表現亮眼，去年藉由財務管理、信用卡等業務，預估今年手續費將再成長兩位數。

玉山銀行海外營運再創佳績，海外分、子行稅前獲利突破100億元，稅後淨利成長13.4%，合計貢獻銀行獲利32.2%。黃男州指出，國際布局中，已在11個國家地區有33營運據點，目前已獲金管會同意申設多倫多分行、印度孟買分行、美國達拉斯辦事處，持續拓展跨境服務網絡。

至於國內南向擴張，黃男州表示，國內已有139家分行，加上在2004年併購高雄企銀，聚點方面已經足夠，目前還是希望在業務方面進行拓展，跟隨金管會腳步至高雄亞洲資產管理中心，打造高階資產管理的業務。

玉山金控 黃男州

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