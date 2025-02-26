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華固財報／2024年 EPS 4.58元 今年進入完工高峰

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華固（2548）26日公告2024年財報，第4季稅後虧損1.31億元，每股稅後虧損0.42元，2024年稅後純益13.92億元，年減61.1％，每股稅後純益（EPS）4.58元。

華固去年為完工入帳空窗期，僅「華固文林」、「華固中原置地」兩案交屋入帳，合計完工量約78億元，不過去年全年仍繳出近半個股本的成績。

華固今年起則進入完工入帳期，今年預計有四大案可完工交屋，完工量達283億元，其中兩個住宅案「華固大安學府」、「華固得月」已經完銷，另外兩個商辦案「華固中央置地」、「華固時代置地」待完工後，預計可吸引企業進駐。

此外，華固未幾年的業績大致底定，2026年完工量102億元，2027年完工量205億元，2028年將達高峰，完工量521億元。

推案方面，華固指出，今年預計推案量達415億元，包括總銷302億元的商辦大案「正大北投案」、總銷56億元「文林北路三案」等，2026年推案量則達571億元。

展望未來，華固表示，目前在手土地庫存量超過2萬坪，儲備個案總銷達1,223億元，足以夠未來6到8年使用，購地策略仍以北部、中部為主，其中有七成個案在台北市，主要因台北市素地稀缺，所以供給受限，需求相對穩定，台中則看好後市。

此外，華固指出，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來5年以每年現金股利發放高於5元為預定目標。因此儘管去年沒有賺到5元，但仍有很大的機率會超額配發。

股利 華固

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