玉山金法說會／今年股利配發率約八成 上看這數字

玉山金（2884）2024年自結稅後純益260.8億元創新高，年成長率20.1%，每股稅後純益（EPS）1.63元。玉山金董事長黃男州表示，未來幾年股利配發以絕大部分現金為主，意即占比超過八成以上，且整體配發率約80%屬合適範圍。因此，估計今年總股利約1.3元水準，其中現金股利達1元。

玉山金26日召開法說會，被問到股利政策，黃男州指出，去年及前年是特殊狀況，2023年分配率52%、2024年配發率99%，主因2023年財報其他權益減損須提列特別盈餘公積影響，也即兩年加起來除以二是正常狀況，玉山希望用獲利支持成長，伴隨適當分配率；同業中分配率低的五成多、高的九成，玉山認為整體大概80%合適，未來幾年絕大部分以現金股利為主，即「不會是六成或七成」。

黃男州強調，玉山現在股本達1,600億，在金控中第四大，整體資產規模4兆出頭，而玉山需要為未來過程中難免資本擴大時預留空間，包括併購等發展，因此未來幾年絕大部分以現金股利為主，儲備整體資本額擴大能量。

同時，也希望每股淨值能不斷提升，目前玉山每股淨值15.8元，股價淨值比是金控中最高，接近2倍，黃男州透露，有時外資會說股價淨值比高代表投資人看好未來潛力，但當景氣不好時外資就會說「因為你們比較貴所以要先賣你們」。他強調，每股淨值蘊含能量，有金控高達30、40塊都有，淨值上升對未來發展會更好。