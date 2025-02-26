葡萄王財報／去年全年 EPS 9.78元、賺近一個股本 第4季獲利增7.4%

葡萄王（1707）26日公布去年全年稅後淨利14.48億元，雖較2023年的14.52億元微幅衰退，但去年全年每股稅後純益（EPS）9.78元，獲利仍然逼近一個股本。第4季稅後淨利4.46億元，較第3季季增7.4%，單季EPS為3.02元。

葡萄王26日董事會並決議2024年下半年度股利分派，擬發放現金股利4.2元，依26日收盤價149.5元計算，現金殖利率2.8%。

葡萄王日前公布元月營收6.96億元，因受農曆春節提早在1月，工作天數減少影響致業績與上月及去年同期都衰退。若參考2023年農曆年同落在1月相比，營收表現符合預期。葡萄王表示，接著2月工作天較去年同期回升，營業動能可望於2月穩健提升，葡萄王集團有95%營收產生在華人區，受春節連假影響大，建議營收採一、二月合併較能評估整體實力。