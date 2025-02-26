玉山金法說會／2024年獲利創新高 海外獲利突破百億元

玉山金（2884）26日召開法人說明會，玉山2024年自結稅後淨利260.8億元創新高，獲利成長率20.1%，金控每股稅後盈餘(EPS) 1.63元、股東權益報酬率(ROE) 10.66%、資產報酬率(ROA) 0.68%；玉山銀行稅後淨利245.3億元、年成長25.4%，玉山證券淨利21.8億元、年成長68.8%，獲利皆創歷年新高。玉山金控2025年1月自結淨利30.2億元，為歷年同期最佳成績。

玉山長期穩健成長，金控、銀行總資產均突破4兆元，自2017年達2兆元後規模倍增，年複合成長率逾10%。2024年玉山銀行存、放款增量皆為銀行同業前三名，總存款年增10.5%、總放款年成長12.1%，其中外幣放款成長19.7%。中小企業放款成長8.2%，連續5年信保金質獎第一名，也是中小企業永續轉型諮詢的首選夥伴。資產品質長期良好，逾期放款比(NPL)為0.14%，備抵呆帳覆蓋率868.9%。

2024年淨手續費收入281.5億元年成長30.8%，第4季單季淨手收76.3億元，均為最佳成績。財富管理全年淨手收134.9億元，年增44.8%，基金、保險手收分別成長101%、17%，其中保險連3年雙位數成長。玉山銀行信用卡全年淨手收成長9.4%，簽帳金額成長12.7%一舉突破6,000億元，有效卡月均消費突破1萬元，流通卡數748萬張為國銀第三。

玉山銀行海外營運再創佳績，海外分、子行稅前獲利突破100億元，稅後淨利成長13.4%，合計貢獻銀行獲利32.2%，整體海外分行獲利排名國銀第二，獲利及風險控管能力皆佳。國際布局方面，現於11個國家地區有33處營運據點，並已獲金管會同意申設加拿大多倫多分行、印度孟買分行、美國達拉斯辦事處，持續拓展跨境服務網絡。

子公司玉山證券表現良好，稅後淨利突破20億元，ROE 25.9%為金控旗下證券業最高，台股現貨與融資業務分別成長5.5%與8.6%，市占率穩健成長。玉山證券會持續經營高價值顧客、發展數位經營與優化平台體驗。

玉山金控長期致力ESG，連續11年入選DJSI道瓊永續指數，並連續3年獲MSCI ESG Ratings AAA最高評級。董事長黃男州連續3年受邀參加聯合國COP並在世界氣候峰會(World Climate Summit)演講，分享玉山與政府、產業領袖及非營利組織合作經驗，促進台灣邁向氣候韌性、正效益的永續未來。玉山銀行更響應金管會「綠色及轉型金融行動方案」，與國際機構合作編制「玉山ESG美國永續發展40超額報酬指數」，並發行連結該指數之結構型商品，提供顧客多元商品選擇。

玉山致力金融科技創新，在金管會指導成立的「金融科技產業聯盟」擔任「數位金融實務規範建議工作圈」首任召集人，負責研擬金融科技應用實務指南、協助建立金融科技基礎建設的各項標準。在數位金融方面，玉山銀行透過AI提升客戶體驗與業務效率，導入理財、貸款等零售業務，精準掌握顧客需求。截至2024年數位活躍顧客占比逾62%，外匯、理財、貸款等數位交易占比皆在92%以上。

玉山金控董事長黃男州表示，人才是先行指標也是關鍵指標，玉山要在第四個十年成為亞洲具特色的標竿銀行，培育充實的人才庫是重要的基礎工程，2025年預計招募600位優秀人才，延攬高資產顧客經營、跨境金融、金融科技、AI、風險管理及ESG等各領域優秀人員，以及MA(儲備幹部)、TA(財金儲備幹部)與TMA(科技儲備幹部)共50位未來的關鍵人才。展望2025年，玉山將持續深化海外據點串聯，聚焦高資產顧客經營，並擴大永續金融的影響力，為股東、員工及顧客創造更大的價值。