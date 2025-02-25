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正瀚財報／去年獲利4.76億元、EPS 4.63元 插旗日本與東南亞市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

農業新藥公司正瀚-創（6534）25日公告董事會通過2024年財務報告，全年合併營收16.36億元，年增7.98%，創下新高紀錄；2024全年稅後淨利4.76億元，年增2.68%，每股純益（EPS）4.63元，再度繳出亮眼成績單。

正瀚持續以穩健配息之股利政策回饋股東，預計將配發每股3.6元現金股利，加計2024年已分配之上半年現金股利每股0.5元，合計配發現金股利4.1元，配發率達100％。

正瀚產品於美國、南美洲及澳洲等全球主要農業大國需求持續增長，繼前年研發之綠色永續產品「Radiate NEXT」上市效益發揮，逐步推升公司營運成長。去年平均毛利率為83%在水準之上。

正瀚持續耕耘於農業新藥領域已經超過10年，近年研發出八項「富肽」系列跨世代肥料產品，能提升作物健康、增進抗逆境能力，達到減少肥料用量與溫室氣體排放量，以及增產、優產的目標。去年更進軍東南亞及東北亞，透過與當地農業龍頭業者合作，目標精緻與高經濟價值作物，以在地化策略推廣創新產品，快速進入市場。目前已成功插旗印尼，協助當地農業提升生產效率及永續發展、去年底亦與日本Vegetalia株式会社簽定合作協議，以精準農技專攻稻米市場，極具指標性意義。

今年元月份更與台灣植物保護劑領導品牌興農公司簽約，合作在台灣行銷推廣正瀚專利研發的跨世代肥料「富肽」產品，首波主攻台灣擁有最大種植面積的稻米，此舉將為正瀚打開在台行銷通路，同時增進農民收益，協助本地農業升級，亦是正瀚深耕台灣重要的里程碑。

正瀚表示，農業是全球從業人口最多的產業，然而因氣候變遷等因素以致耕作正面臨前所未有的挑戰，新型農業用藥解決方案需求強烈。正瀚看準此趨勢，以跨世代產品協助農民提高農田投資報酬率，並與全球龍頭企業合作，多角化開拓海外新市場。展望未來，循環經濟、環境永續及增產是全球農業的主流目標，也是正瀚的核心理念，除了持續保持審慎樂觀，正瀚將透過不斷研發產品及拓展市場，因地制宜與在地客戶策略聯盟，行銷優質產品，以維持永續的成長動能，並創造盈餘回饋股東。

股利 農業

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