東鋼2024年EPS 6.13元 豐興4.26元

豐興（2015）董事會昨（25）日通過去年財報，年度稅後純益24.7億元，每股純益（EPS）4.26元，將配發3.5元現金股利，現金殖利率約4.8%；東鋼去年稅後純益44.7億元，EPS 6.13元，現金股利4元，現金殖利率約5.3%。

業界認為，展望後市隨著廢鋼行情穩定揚升，鋼筋等建築用鋼易漲難跌，鋼筋雙雄豐興與東鋼前景樂觀。

豐興去年營業收入343億元，稅後純益24.7億元，每股純益4.26元。豐興去年期末總資產266億元，期末總負債44億元，期末歸屬於母公司業主權益222億元，期低負債的財務體質，受市場注目。

東鋼去年營業收入601億元，稅後純益44.7億元，每股稅後純益6.13元。東鋼去年期末總資產548億元，期末總負債221億元，期末歸屬於母公司業主權益326億元。

法人表示，去年建築用鋼市場空頭氣焰高漲，豐興與東鋼都能交出不錯的成績單。今年開年後全球鐵礦與廢鋼等鋼鐵原物料價格走揚，鋼筋行情易漲難跌，後續需求釋出指日可待。

其中東鋼產銷布局相對多元，在鋼構及鋼筋需求有撐，加上越南廠穩定出貨下，有助營運動能維持穩健。