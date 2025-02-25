中鋼構2024年EPS 2.7元 中鴻-0.62元

中鋼構（2013）董事會昨（25）日通過去年財報，全年稅後純益5.3億元，每股純益（EPS）2.7元，董事會並通過配發現金股利2元，依昨日收盤價54.1元概算，現金殖利率約3.69%。中鋼構接單能見度已經進取到明年上半年。

中鋼構主管指出，目前在手訂單飽滿高達28萬公噸，到今年底前出貨排程都滿溢，現在爭取的是2026年以後的訂單，將聚焦高毛利的大型開發案以及物流業、高科技廠房興建案，業績穩健成長。

具體的業務方向，在中央銀行對房地產祭出一波又一波信用管制的前提下，中鋼構重點目標轉向爭取「高科技廠辦案件」、「A級商業辦公大樓」、「大型危老改建建築」等案件鋼構業務，並兼顧冷鏈物流需求發展。

中鴻去年營收304億元，稅前虧損11.8億元，稅後純損8.9億元，每股稅後純損0.62元；董事會決議將不分配股利。

法人指出，中鴻去年度過消沈的一年，但當前全球鋼市甦醒，美國川普政府的關稅以烏克蘭戰後重建等利基刺激下，美國鋼價大漲，帶動鋼市由枯轉榮，對中鴻助益甚大。