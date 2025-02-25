鈺齊2024年EPS 7.23元 半年派息3.1元

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（25）日公布2024年合併財報，全年稅後純益13.76億元、年減8%，每股純益7.23元。鈺齊並訂5月28日召開股東常會。

鈺齊董事會昨天同時通過2024年下半年分派現金股利3.1元，加上2024年上半年每股配息2元，全年合計每股配息5.1元，配息率達七成，續創歷年平均穩健水準，而以昨天收盤價152元計算，現金殖利率3.35%。

鈺齊表示，公司自2020年度以來，維持半年配發股利政策不變，2024年上半年配息2元，預計3月18日為除息交易日，除息基準日為3月24日，並訂4月18日完成股息發放作業。

下半年每股配息3.1元，以集團2024年下半年合併營收79,87億元，稅後淨利6.87億元，每股稅後純益3.61元計算，下半年配息率達85.9%。

鈺齊今年1月合併營收15.30億元，月減14.2%、年增15.1%，儘管因傳統年節造成實際工作天數減少，加上比較基期較高，但1月營收仍為歷年同期新高。

鈺齊去年8月起接單逐步順暢，今年品牌客戶庫存相對健康，下單漸趨正常，能見度看到7月；法人估，第1季產銷可望較去年同期成長，全年逐季增溫，下半年優於上半年，全年營收、獲利可望優於去年。

因應製鞋產業景氣回升，鈺齊稍早公告對印尼孫公司再加碼投資2,000萬美元，一舉推升對印尼孫公司投資金額達6,000萬美元。

鈺齊為擴大產能，2023年設立柬埔寨齊錠廠、越南鈺騰廠，2024年設立印尼齊樺廠，持續擴大海外生產據點。

鈺齊強調，集團多品牌接單的營運策略不變，將會持續深耕既有品牌，也將積極開發新品牌，以迎接戶外運動休閒產業的中長期正向發展態勢。

另外，面積達26公頃的印尼廠去年4月動工，第一期廠預計今年中試作投產，第二期廠預計2026年下半年動工，新廠不限品牌及鞋款，全區廠房全數完工後，每年可貢獻60億至70億元營收。