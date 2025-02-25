王品九品牌 月營收拚億元

王品（2727）今年展店動能強勁，預計年底將達400店，王品昨（25）日表示，目前旗下品牌享鴨、青花驕、肉次方月營收都已近億元，今年在穩健展店下，月營收規模皆可望破億元，推升營運再寫新猷。

若加計目前月營收已破億元的品牌夏慕尼、西堤、陶板屋、聚、石二鍋、和牛涮，合計今年九大品牌月營收都可望突破億元大關，將是推升營收主力。

王品連三年舉辦龍蝦季，今年旗下「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」及「丰禾 台味風格料理」推出九道龍蝦大餐。去年三個月總計賣出1.1萬隻龍蝦，今年預計二個月要賣出1.2萬隻，估將挹注800萬元營收。

王品集團目前已有六大品牌月營收達到「億元級別」，其中，西堤在台家數37家、陶板屋35家、夏慕尼14家、聚27家、石二鍋88家、和牛涮12家，皆已發揮規模經濟，並搶下一定市占率。